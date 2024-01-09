Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphe duyduğu H.E'yi (30) durdurdu.

Yapılan incelemede H.E'nin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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