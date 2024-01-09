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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:53
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphe duyduğu H.E'yi (30) durdurdu.

        Yapılan incelemede H.E'nin hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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