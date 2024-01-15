Şanlıurfa'da depo yangını hasara neden oldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yangın çıkan sünger deposu kullanılamaz hale geldi.

Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sünger ham maddelerinin tutuşmasıyla yangın büyüdü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.