Halfeti kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlıyor
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Ya aylarında bölgeden binlerce vatandaşı ağırlayan ilçe, ılıman iklimiyle misafirlerine kış aylarında da güzel bir gün geçirme imkanı sağlıyor.
Bölgeye gelenler Fırat Nehri kenarında yürüyüş yapıp tekne turlarıyla da Ulu Cami, Savaşan Mahallesi ve Rumkale'yi görme fırsatı buluyor.
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