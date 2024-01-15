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        Halfeti kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlıyor

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:58
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        Halfeti kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

        Ya aylarında bölgeden binlerce vatandaşı ağırlayan ilçe, ılıman iklimiyle misafirlerine kış aylarında da güzel bir gün geçirme imkanı sağlıyor.

        Bölgeye gelenler Fırat Nehri kenarında yürüyüş yapıp tekne turlarıyla da Ulu Cami, Savaşan Mahallesi ve Rumkale'yi görme fırsatı buluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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