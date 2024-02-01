Zabıta ekipleri fırın ve marketlerde denetim yaptı Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi zabıta ekipleri, market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi zabıta ekipleri, market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince unlu mamul satan işletmeler ile marketlerde denetim yaptı. İşletmeler hijyen yönünden denetleyen ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerini inceledi, ürünlerin raflardaki fiyatlarıyla, kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Kurallara uyulması noktasında işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, fiyat farklılıkları ile haksız kazanç elde eden işletmelere ise cezai işlem uygulanacağını belirtti. 22 fırının ve 15 markette gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı belirlenen 4 fırın ile ilgili tutanak düzenlendi.

Açıklamada, vatandaşların alışveriş yaparken karşılaştıkları olumsuzlukları "0 414 6118074" numaralı Suruç Belediyesi Beyaz Masa hattına bildirmeleri halinde denetimlerin anında sağlanacağı kaydedildi.