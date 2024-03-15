Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. ve 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan E.K'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

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