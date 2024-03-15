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        Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:11 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:11
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        Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarda 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. ve 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan E.K'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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