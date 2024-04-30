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        Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:43
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        Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de belirlenen 23 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, bir dizüstü bilgisayar ile 2 flash bellek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Operasyonla, 7 milyon 560 bin liralık mağduriyetin önüne geçildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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