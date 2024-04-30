Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Operasyonla, 7 milyon 560 bin liralık mağduriyetin önüne geçildiği bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, bir dizüstü bilgisayar ile 2 flash bellek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

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