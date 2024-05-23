İsrail polisinin öldürdüğü Hasan Saklanan, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi

İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Eski Şehir'in es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12.30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği” ifadelerine yer verilmişti.

Cenaze programına, Saklanan'ın ailesinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saklanan'ın ailesi ve bir grup vatandaş tarafından GAP Havalimanı'nda karşılanan cenaze, otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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