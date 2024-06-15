Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfaspor'da başkanlığa Mehmet Giray Küçük seçildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağan genel kurulunda başkanlığa Mehmet Giray Küçük seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfaspor'da başkanlığa Mehmet Giray Küçük seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un olağan genel kurulunda başkanlığa Mehmet Giray Küçük seçildi.

        Şanlıurfaspor'un tesislerinde gerçekleştirilen kongrede, faaliyet ve denetleme raporları oy çokluğuyla ibra edildi.

        Tek listeyle girilen seçimde oy çokluğuyla başkan seçilen Mehmet Giray Küçük, zorlu süreçte arkadaşlarıyla ellerini taşın altına koymaya karar verdiklerini söyledi.

        Seçimde başka adayın çıkmamasının kendilerini mecburen aday olmaya zorladığını aktaran Küçük, şunları kaydetti:

        "Arkadaşlarımla konuşarak bu süreci yönetmeye karar verdik. Kulübü daha iyi yönetebilecek bir yönetim olursa bir dakika bile beklemeden kulübün önünü açmaya her zaman hazırız. Bu yarın da olabilir, birkaç gün sonra da olabilir. O yüzden her ne kadar olağan bir kongre olmuş olsa da arkadaşlarımızla 3 yıllığına seçilmiş olsak da bu sürenin bizim için hiçbir anlam ve önemi yoktur. Şanlıurfaspor çok büyük bir camia, çok büyük bir marka. Her ne şekilde olursa olsun bu markanın yaşaması gerekiyor. Bunun kimlerin eliyle olduğunun bir önemi yok. Sonuçta hepimiz Şanlıurfaspor'un başarısı için, daha iyi yerlerde olması için çaba sarfediyoruz. Yönetim olarak hem oluşturduğumuz bütçeyle hem de projelerimizle elimizden geldiği kadar bu süreci götürmeye çalışacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

        Benzer Haberler

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Kurban Bayramı mesajı
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan Kurban Bayramı mesajı
        Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kuyumcuda alacak kavgası: 2 ölü
        Şanlıurfa'da kuyumcuda alacak kavgası: 2 ölü
        Şanlıurfa'da kuyumcuya silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kuyumcuya silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaya öldü