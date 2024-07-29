Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum imha edildi

Denetimde ambalaj etiketi değiştirilmiş, son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum ele geçirildi.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin tamamına dağıtım yapan gıda işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum imha edildi.

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