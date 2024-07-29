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        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum imha edildi

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 18:22 Güncelleme: 29.07.2024 - 18:22
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        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum imha edildi
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum imha edildi.

        Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin tamamına dağıtım yapan gıda işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde ambalaj etiketi değiştirilmiş, son kullanma tarihi geçmiş bir ton şeker ve lokum ele geçirildi.

        El konulan gıda maddeleri imha edildi.

        Para cezası kesilen işletmeyle ilgili yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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