Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşım yapan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi.

Gülpınar, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan paylaşımları tasvip etmediğini ve kınadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki paylaşımları kabul etmeyeceklerini kaydeden Gülpınar, şunları kaydetti:

"Son günlerde bazı ülkelerin dış politika üslubuna yakışmayan söylemlerle ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik yapmış oldukları talihsiz ve hadsiz açıklamaları kesinlikle tasvip etmiyoruz. Soykırımcı İsrail'in Orta Doğu'da savaş yanlısı ve saldırgan tavırları tüm dünya tarafından takip edilmekte olup huzurun ve barışın tesisini imkansız hale getirmektedir. Diplomasiden uzak, uluslararası hukuktan bihaber yaklaşımlarını ve kirli söylemlerini esefle kınıyor, olduğu gibi kendilerine iade ediyoruz."