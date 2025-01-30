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        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadın, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 22:27 Güncelleme: 30.01.2025 - 22:27
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        Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadın, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, ilçe merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım B'ye (76) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hanım B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hanım B'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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