Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadın, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadın, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, ilçe merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hanım B'ye (76) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hanım B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Hanım B'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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