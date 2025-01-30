Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da, hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 25 ayrı suçtan hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 20:10 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da, hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 25 ayrı suçtan hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'da zehir tacirlerine fırsat vermediklerini belirtti.

        Siverek'te çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan uygulamada, uyuşturucu ticareti, hırsızlık gibi 25 ayrı suçtan hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalandığını aktaran Şıldak, yapılan üst aramasında satışa hazır 14 paket halinde 10,31 gram sentetik uyuşturucu bulunan hükümlünün cezaevine gönderildiğini kaydetti.

        Vali Şıldak, kentte gençlerin geleceğini tehdit eden sokak satıcılarına asla göz açtırmayacaklarını ve başarılı çalışmaları dolayısıyla çarşı ve mahalle bekçilerini kutladığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        110 Filistinli evlerine döndü
        110 Filistinli evlerine döndü
        Öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası
        Öğretmeni yumruklayan veliye adli para cezası
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Beşiktaş play-off peşinde!
        Beşiktaş play-off peşinde!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor, Kappel ve Awuku'yu kadrosuna kattı
        Şanlıurfaspor, Kappel ve Awuku'yu kadrosuna kattı
        Şanlıurfa'da camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında
        Şanlıurfa'da camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında
        Şanlıurfa'da, camiden hırsızlık kamerada
        Şanlıurfa'da, camiden hırsızlık kamerada
        Depremin etkilediği Şanlıurfa'da tüm hak sahipleri bu yıl evlerine kavuşaca...
        Depremin etkilediği Şanlıurfa'da tüm hak sahipleri bu yıl evlerine kavuşaca...
        Güneydoğu turizminde konaklama süresinin uzatılması hedefleniyor
        Güneydoğu turizminde konaklama süresinin uzatılması hedefleniyor
        Haliliye'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor
        Haliliye'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor