Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, termometreler 46 dereceyi gösterdi.

        Kentte vatandaşlar, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

        Bazı vatandaşların ise şemsiye kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Tarla sulama kavgasında katliam!
        Tarla sulama kavgasında katliam!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Yıldırım faciası! Hayvan otlatırken hayatını kaybetti
        Yıldırım faciası! Hayvan otlatırken hayatını kaybetti
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber
        Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi serçe parmağını kaybetme risk...
        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi serçe parmağını kaybetme risk...
        Şanlıurfa'da organik atıklar mama ve gübreye dönüştürülüyor
        Şanlıurfa'da organik atıklar mama ve gübreye dönüştürülüyor
        Geçmişteki yaşantıya ışık tutan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, turistik gezile...
        Geçmişteki yaşantıya ışık tutan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, turistik gezile...
        Otomobilin bagajından uyuşturucu çıktı, sürücü gözaltında
        Otomobilin bagajından uyuşturucu çıktı, sürücü gözaltında
        Şanlıurfa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
        Şanlıurfa'da 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu yakalandı