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        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü

        ŞANLIURFA'da, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Yakup Baydilli (28), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:54 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:00
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        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        ŞANLIURFA’da, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Yakup Baydilli (28), hayatını kaybetti.

        Olay, gece geç saatlerde Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Baydilli, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Yakup Baydilli, kurtarılamadı.

        Yakup Baydilli'nin cansız bedeni otopsi için morga konulurken, polis kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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