Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü
ŞANLIURFA'da, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Yakup Baydilli (28), hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA’da, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Yakup Baydilli (28), hayatını kaybetti.
Olay, gece geç saatlerde Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Baydilli, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Yakup Baydilli, kurtarılamadı.
Yakup Baydilli'nin cansız bedeni otopsi için morga konulurken, polis kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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