Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'nde yürüyen Yakup Baydilli (28), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

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