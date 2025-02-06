Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'nde yürüyen Yakup Baydilli (28), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Baydilli, sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Baydilli, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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