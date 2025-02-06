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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:33 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:33
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi'nde yürüyen Yakup Baydilli (28), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

        Ağır yaralanan Baydilli, sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Baydilli, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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