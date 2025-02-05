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        Şanlıurfa'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dron ile gerçekleştirilen trafik denetiminde, kural ihlali yapan 15 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:13
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        Şanlıurfa'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dron ile gerçekleştirilen trafik denetiminde, kural ihlali yapan 15 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Mevlana Celadeddin Rumi Bulvarı'nda dron ile trafik denetimi yapıldı.

        Denetimde, kırmızı ışık ihlali yapan 15 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Polis ekipleri, sürücülere, trafikte can ve mal güvenliği için kurallara uymalarını ve ışık ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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