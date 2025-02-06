Şanlıurfa'da 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

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