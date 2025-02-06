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        Şanlıurfa'da 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:16
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        Şanlıurfa'da 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

        Operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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