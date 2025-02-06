Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ve Siverek ilçesinde belirlenen 15 adrese operasyon düzenlendiğini ifade etti.

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