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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 22:01 Güncelleme: 06.02.2025 - 22:01
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ve Siverek ilçesinde belirlenen 15 adrese operasyon düzenlendiğini ifade etti.

        Adreslerde yapılan aramalarda 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten Vali Şıldak, operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

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