Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan sürücü O.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, uygulama noktasında bir otomobili durdurarak arama yaptı.

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