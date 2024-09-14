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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:57 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:58
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri, uygulama noktasında bir otomobili durdurarak arama yaptı.

        Aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 6 parça halinde 3 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü O.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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