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        Şanlıurfa'da madde bağımlılığıyla mücadele merkezi açıldı

        Şanlıurfa'da madde bağımlısı kişilerin tedavi edilmesi amacıyla, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Liman Ayık Yaşam Derneği tarafından bağımlılıkla mücadele merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 19:54 Güncelleme: 14.09.2024 - 20:11
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        Şanlıurfa'da madde bağımlılığıyla mücadele merkezi açıldı
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        Şanlıurfa'da madde bağımlısı kişilerin tedavi edilmesi amacıyla, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Liman Ayık Yaşam Derneği tarafından bağımlılıkla mücadele merkezi açıldı.

        Madde bağımlılarının tedavi edilmesi amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yer desteği sağlanan Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, madde bağımlılığıyla mücadelenin yapılacak yollara, köprülü kavşaklara göre çok daha büyük bir hizmet olduğunu söyledi.

        Gülpınar, peygamberler şehri Şanlıurfa'da madde bağımlılığıyla mücadelenin çok büyük bir anlam ifade ettiğini aktararak, şöyle dedi:

        "Biz toplum olarak hepimize düşen bir sorununu da hatırlatmak istiyorum. Aslında bugün günümüzde gençlerimizi ve ailelerimizi tehdit eden çok büyük bir tehlike, uyuşturucu. Adeta bir terör örgütü gibi, bu sadece aile bireylerinin değil, ailelerin ve toplumun aslında tamamının sorunu. Hepimizin sorunu. İdareci olarak bizlerin sorunu. Bütün şehrin yaşayanlarının sorunu. Hepimiz onun için bu mücadelede elimizi taşın altına koymak zorundayız. Bir gencimizin hayatını kurtarmak sadece o birey için değil, ailesi ve tüm toplum içinde büyük bir kazançtır. Burada 30 gencimiz şu anda tedavi görüyor. İnşallah yakın zamanda o 30 gencimiz topluma kazandırılmış olacak ben buna inanıyorum. Çünkü İstanbul'da örneğini gördük. O 30 gencimiz topluma kazandırılmış olarak çok yakın zamanda toplumu içine karışacak ve bizlere katkı sağlamaya devam edecek."

        Burada tedavi gören gençlerin hayata umutla bakmayı öğreneceklerini ifade eden Gülpınar, sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan merkezin açılmasında katkı sunan herkese teşekkür etti.

        Liman Ayık Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uçar, Derneğin 2020 yılında İstanbul'da faaliyete geçtiğini ve adım adım şehir dışına doğru çıktıklarını aktararak, Şanlıurfa'da 30 hastanın mücadele merkezinde olduğunu söyledi.

        Uçar, ücretsiz olarak tedavi sürecini yürüttüklerini aktararak, "Hiçbir ilaç kullanmıyoruz biz. Başarımız yüzde 6-7 değil, bizim yüzde 70 başarımız var bizim. Sosyal oyun konusunda çalışıyoruz, rehabilite ediyoruz. Ama en önemli özelliğimiz mezun ettikten sonra hadi güle güle demiyoruz an ve an takip ediyoruz. Bu konuda bizim Liman Ayık Yaşam Evlerimiz var, geceleri orada kalıyorlar gündüzleri çalışıyorlar, toplumun içerisindeler. Ve biz meslek edindiriyoruz zaten çoğunun da meslekleri var. Bu amaçla mesire alanı olarak liman kafeyi açtık çok güzel oldu." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından bağımlılıkla mücadele merkezinin açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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