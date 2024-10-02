Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Eryol yönetimindeki 63 EV 668 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 20. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada araçtaki sürücü ile Suphi, Ramazan ve Ahmet Eryol yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Mehmet Eryol, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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