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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:18
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Mehmet Eryol yönetimindeki 63 EV 668 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 20. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kazada araçtaki sürücü ile Suphi, Ramazan ve Ahmet Eryol yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü Mehmet Eryol, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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