Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada araçtaki sürücü ile Suphi, Ramazan ve Ahmet Eryol yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

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