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        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ersoy'dan asgari ücret açıklaması:

        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, "En kısa zamanda asgari ücretin artırılmasını, artırılmayacaksa da yıl başında çok ciddi bir artışla bu mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:04
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        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ersoy'dan asgari ücret açıklaması:
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        Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, "En kısa zamanda asgari ücretin artırılmasını, artırılmayacaksa da yıl başında çok ciddi bir artışla bu mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz." dedi.

        Ersoy, Hizmet-İş Sendikası Şanlıurfa Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla asgari ücret artışının en çok merak edilen konuların başında geldiğini belirtti.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun henüz çalışmalarına başlamadığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

        "Asgari ücrete bir artış sağlanmadığı için yıl ortasında şu anda enflasyonun ve hayat pahalılığının arttığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla sabit gelirlilerin alım gücünün düştüğü bir ortamdayız. Asgari ücretin gerçekten bir geçim ücret olmadığını da görüyoruz. Türkiye'de çalışan birçok arkadaşlarımızın da asgari ücretle çalıştığını biliyoruz. En kısa zamanda asgari ücretin artırılmasını, artırılmayacaksa da yıl başında çok ciddi bir artışla bu mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz. Şu anda bir rakam vermemiz doğru değil çünkü her ay farklı bir enflasyon rakamı ve hayat pahalılığı önümüze geliyor. Eğer bu asgari ücret ocak ayında düzelecekse o günkü verilere göre bir rakam ifade etmek gerekir."

        Ersoy, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin sendikal tercihlerine müdahale edildiğini savunarak, kentte işçiler ve sendika üyeleriyle görüşeceklerini kaydetti.

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