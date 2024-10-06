Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 23:59 Güncelleme: 06.10.2024 - 23:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Bayram Karalök (32) idaresindeki 38 ACM 979 plakalı otomobil, Ayvanat Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda Ramazan Kazan (59) yönetimindeki 05 ADB 506 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Macron ile Netanyahu "silah ambargosunu" görüştü
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "60 dakikalık Galatasaray"
        "Son anda virajı dönemedi"
        "Son anda virajı dönemedi"
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Mustafa Denizli: G.Saray'ın en iyisi!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Fırıncı çırağı elini hamur makinesine kaptırdı
        Fırıncı çırağı elini hamur makinesine kaptırdı
        Şanlıurfa'da elini hamur makinesine kaptıran çocuk itfaiye ekiplerince kurt...
        Şanlıurfa'da elini hamur makinesine kaptıran çocuk itfaiye ekiplerince kurt...
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da 10 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 10 firari hükümlü yakalandı
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı İsrail'in Filistin'e yönelik saldır...
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı İsrail'in Filistin'e yönelik saldır...