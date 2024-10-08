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        Türkiye'nin 9 aylık fıstık ihracatı 150 milyon dolara yaklaştı

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den yılın 9 ayında 88 ülkeye 144 milyon 489 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:40 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:46
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        Türkiye'nin 9 aylık fıstık ihracatı 150 milyon dolara yaklaştı
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        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den yılın 9 ayında 88 ülkeye 144 milyon 489 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023 yılında 96 ülkeye 151 milyon 568 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

        Geçen yılın ocak-eylül döneminde fıstık ihracatından 87 milyon 854 bin dolarlık gelir elde edilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 65'lik artışla 144 milyon 489 bin dolara yükseldi.

        Bu yıl, dünyanın 88 ülkesine fıstık satan Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında ise İtalya yer aldı. Ocak-eylül döneminde Türkiye, İtalya'ya 33 milyon 307 bin dolarlık fıstık satarken, onu 27 milyon 484 bin dolarla Almanya, 6 milyon 338 bin dolarla ABD izledi.

        - "İhracat rakamlarının daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz"

        Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, ihracat rakamlarının yüksek olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

        Türkiye'de en fazla fıstık ağacına sahip olan Şanlıurfa'nın geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da fıstık üretiminde birinciliği göğüslediğini ifade eden Kızıldemir, şöyle konuştu:

        "Fıstık ihracat rakamlarının yıl boyunca artarak devam etmiş olması oldukça sevindirici. Yılın 9 ayında neredeyse 2023 yılının tamamında yapılmış olan ihracat rakamına yaklaşmış durumdayız. Yıl sonuna kadar bu ihracat rakamlarının daha da yukarıya çıkmasını ve geçen yılın rakamlarını aşmasını bekliyoruz. İhracatın yüksek olması, ülke ekonomimizin gelişimi ve ticari hacminin artışı açısından oldukça önemli. Bu ivmenin Şanlıurfa'ya yansımasıysa pek tabii çiftçi ve tüccarımızı olumlu yönden etkilemekte. Üreticilerimizin tüm tarımsal faaliyetlerinin desteklenmesiyle, üretimi artırarak ihracat rakamlarının daha da iyi noktalara ulaşmasını istiyoruz."

        Kızıldemir, fıstıkta bir yıl bol, bir yıl az mahsul elde edildiğini belirterek, bu yıl fıstık rekoltesinin yüksek olduğunu bildirdi.

        Kızıldemir, "Çiftçilerimiz tarafından toplanan yeni mahsul fıstıkların da ihracata yönlendirilmesi, önümüzdeki yılın ihracat rakamlarına olumlu katkı sağlayacak. Bu yıl yüksek rekolte nedeniyle fıstık fiyatlarında düşüş yaşandı. Çiftçilerin mağdur edilmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığının ürün bazlı fiyat politikasına geçmesinin uygun olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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        Galeri

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