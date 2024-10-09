Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dicle Mahallesi'nde 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 1 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 158 mermi ve 4 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ş.Y, R.G. ile F.G. jandarma karakoluna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.