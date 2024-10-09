Şanlıurfa'da dere yatağına düşen Türk bayrakları itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dere yatağına düşen Türk bayrakları itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dere yatağına düşen Türk bayrakları itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sancaktar Mahallesi'nden geçen Karakoyun Deresi'ne Türk bayraklarının düştüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Mahalleye giden itfaiye ekipleri, 5 Türk bayrağını dere yatağından çıkardı.
Bayraklar temizlendikten sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına götürüldü.
Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, dere yatağına inen itfaiye personelinin Türk bayrağını yerden aldıktan sonra öpüp alnına koyması yer aldı.
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