Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmanlı Mahallesi'nde bir inşaatta sıvacı ustası olarak çalışan yabancı uyruklu Ahmet Hüseyin (24), akıma kapıldı.

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