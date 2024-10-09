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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:29 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:29
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Osmanlı Mahallesi'nde bir inşaatta sıvacı ustası olarak çalışan yabancı uyruklu Ahmet Hüseyin (24), akıma kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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