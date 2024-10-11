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        Şanlıurfa'da dilencilere yönelik operasyon yapıldı

        Şanlıurfa'da dilencilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:50
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        Şanlıurfa'da dilencilere yönelik operasyon yapıldı
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        Şanlıurfa'da dilencilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı.

        Haliliye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince cuma namazı sonrası camilerde yapılan çalışmalarda, dilencilik yaptığı belirlenen 2'si çocuk 5 kişi yakalandı.

        Üzerlerinden çıkan paralar tutanak altına alınan dilenciler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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