Şanlıurfa'da dilencilere yönelik operasyon yapıldı
Şanlıurfa'da dilencilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı.
Şanlıurfa'da dilencilere yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı.
Haliliye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince cuma namazı sonrası camilerde yapılan çalışmalarda, dilencilik yaptığı belirlenen 2'si çocuk 5 kişi yakalandı.
Üzerlerinden çıkan paralar tutanak altına alınan dilenciler hakkında işlem yapıldı.
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