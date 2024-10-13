Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 995 mermi ele geçirildi.

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