Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 995 mermi ele geçirildi.
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