Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nınEyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nınEyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet A. (49) yönetimindeki 16 AHK 140 plakalı otomobil kırsal Kubacık Mahallesinde, Abdurrazak D. (47) idaresindeki 38 FU 255 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abdülkadir Y. (40) ve Ahmet M. (46) yaralandı.
Kaza sonrası alev alan araçlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaralılar 112 ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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