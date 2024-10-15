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        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nınEyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 09:11 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:11
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        Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nınEyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Mehmet A. (49) yönetimindeki 16 AHK 140 plakalı otomobil kırsal Kubacık Mahallesinde, Abdurrazak D. (47) idaresindeki 38 FU 255 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abdülkadir Y. (40) ve Ahmet M. (46) yaralandı.

        Kaza sonrası alev alan araçlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yaralılar 112 ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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