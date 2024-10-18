Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Abdülkadir A. idaresindeki 34 ASS 78 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun Akıncı Mahallesi mevkisinde Mustafa K. yönetimindeki 27 AER 365 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.
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