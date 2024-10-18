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        Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:35 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:35
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        Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Abdülkadir A. idaresindeki 34 ASS 78 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun Akıncı Mahallesi mevkisinde Mustafa K. yönetimindeki 27 AER 365 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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