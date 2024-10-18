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        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Adanaspor'a konuk olacak

        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:32 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:32
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        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Adanaspor'a konuk olacak
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        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Gürcan Hasova yönetecek.

        Ligde Şanlıurfaspor'un 10, Adanaspor'un ise 6 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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