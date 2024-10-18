Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Adanaspor'a konuk olacak
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Ligde Şanlıurfaspor'un 10, Adanaspor'un ise 6 puanı bulunuyor.
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