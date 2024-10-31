Şanlıurfa'da yıkım çalışması sırasında çöken bina iş makinesine zarar verdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü yıkımı sırasında çökmesi sonucu iş makinesi zarar gördü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü yıkımı sırasında çökmesi sonucu iş makinesi zarar gördü.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor.
Bu kapsamda eski Siverek Belediyesi binasının yıkımı için çalışma başlatıldı.
Binanın kontrollü şekilde yıkımı sırasında çökmesi sonucu iş makinesinin üzerine molozlar düştü.
Operatörün yara almadığı olayda iş makinesi zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.