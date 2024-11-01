Şanlıurfa'da file takmak isterken 4. kattan düşen öğretmen öldü

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı başsağlığı paylaşımında, "Kaplan İlkokulu Müdürü aynı zamanda Halfeti İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Apaydın'ın kardeşi Ali Apaydın vefat etmiştir. Okul Müdürümüze Allah'tan rahmet, acılı ailesine, eğitim camiamıza ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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