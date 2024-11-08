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        Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıya ilişkin yakalanan 16 kişi adliyede

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:52
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        Halfeti Belediyesi önünde polislere taşlı saldırıya ilişkin yakalanan 16 kişi adliyede
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polislere taşlı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

        İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından bu karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili yakalanan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Halfeti ilçe belediyesine 4 Kasım'da görevlendirme yapılması sonrası belediye binası yakınlarında önlem alan güvenlik güçlerine yapılan taşlı saldırıda 2 polis yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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