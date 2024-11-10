Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 23:40 Güncelleme: 10.11.2024 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        R.A. yönetimindeki 33 R 5717 plakalı tır, Birecik ilçesi yakınlarında İ.Ö. idaresindeki 63 HK 063 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, araç sürücüleriyle otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü İ.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, ateşkes için Biden yönetimine mesaj iletti
        Trump, ateşkes için Biden yönetimine mesaj iletti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        Maganda kurşunu genç kızı hayattan kopardı
        Maganda kurşunu genç kızı hayattan kopardı
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        Melania Trump 'first lady' rolünü bu kez nasıl icra edecek?
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet ed...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet ed...
        Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden genç yaşam...
        Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden genç yaşam...
        Şanlıurfa'da düğünde silahla vurulan genç kız öldü; 5 kişi gözaltında
        Şanlıurfa'da düğünde silahla vurulan genç kız öldü; 5 kişi gözaltında
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği maçının ardından