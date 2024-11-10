Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
R.A. yönetimindeki 33 R 5717 plakalı tır, Birecik ilçesi yakınlarında İ.Ö. idaresindeki 63 HK 063 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleriyle otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü İ.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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