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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:16 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:16
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kırsal Damlasu Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek isteyen elektrikçi Casım Aksoy (40), akıma kapıldı.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan Aksoy, kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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