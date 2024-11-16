Şanlıurfa'da seyir halindeki otobüsün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa-Mardin kara yolundaki Sırrın Mahallesi’nde 50 DK 933 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.
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