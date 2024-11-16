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        Şanlıurfa'da seyir halindeki otobüsün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 18:28 Güncelleme: 16.11.2024 - 18:28
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        Şanlıurfa'da seyir halindeki otobüsün motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü
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        Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şanlıurfa-Mardin kara yolundaki Sırrın Mahallesi’nde 50 DK 933 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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