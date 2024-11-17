Şanlıurfasporlu taraftarlar takıma destek bekliyor

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Şanlıurfaspor için destek çağrısında bulunuldu.

Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Çiçek, dernekte düzenlediği basın toplantısında, takımın şu ana kadar ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Takıma daha fazla sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimiz ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Bekir Bozdağ, Valimiz Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Kasım Gürpınar öncülüğünde şehrin bütün mülki amirlerinin takıma sahip çıkmalarını bekliyoruz. Gerçekten de futbolun bir şehre getirisi çok yüksek. Bunu zaten biz görüyoruz. Bugün buraya büyük takımlar neden gelmesin. Geldiği zaman şehrin esnafı da kazanıyor, şehir de kazanıyor. Yani hep beraber bu takıma sahip çıkmamız lazım yani. Şanlıurfaspor halkın takımıdır, halkın da desteğine ihtiyacı vardır. Tüm Şanlıurfalılardan, iş adamlarından Şanlıurfa bürokrasisinden STK başkanlarımızdan bu takıma sahip çıkmalarını istiyoruz."