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        Göbeklitepe 10 ayda 600 bin ziyaretçi ağırladı

        RAUF MALTAŞ - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 daha fazla ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Göbeklitepe'de, tanıtım stratejisiyle birlikte 2024 yılının 10 ayında 600 bin ziyaretçiye ulaştık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:55
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        Göbeklitepe 10 ayda 600 bin ziyaretçi ağırladı
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        RAUF MALTAŞ - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 daha fazla ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Göbeklitepe'de, tanıtım stratejisiyle birlikte 2024 yılının 10 ayında 600 bin ziyaretçiye ulaştık." dedi.

        Yazgı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kültür turizminin en önemli destinasyonlarından birisinin Göbeklitepe Ören Yeri olduğunu söyledi.

        Tarihi mekana dünya genelinde olan ilginin her geçen büyük bir hızla arttığını vurgulayan Yazgı, Bakanlık olarak da Göbeklitepe'nin tanıtımı için her yıl özel çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

        Göbeklitepe'ye ziyaretçi sayısının katlanarak arttığını ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:

        "Dünyada şu anda inanılmaz bir Göbeklitepe hayranlığı var, herkes merak ediyor. Değerli bilim insanlarımız Göbeklitepe'yi gördüklerinde fotoğraflarda gördüklerinden çok çok daha etkileyici olduğunu belirtiyor ve hayranlıkla oradan ayrılmak istemeyenler oluyor. Bunlar çok özel duygular. Göbeklitepe'de tanıtım stratejisiyle birlikte 2024 yılının 10 ayında 600 bin ziyaretçiye ulaştık. Bu geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artış demek. Önümüzdeki yıl 2025'te bunun çok çok daha artacağını öngörüyoruz. Göbeklitepe ziyaret alanına olan ilginin yükselişini hep birlikte izleyeceğiz."

        - İtalya'daki sergiye 6 milyon ziyaretçi bekleniyor

        Yazgı, İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da yaklaşık bir ay önce "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" başlıklı serginin açıldığını hatırlattı.

        Sergiye özel bir ziyaretçi ilgisinin olduğunu anlatan Yazgı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sergimiz 6 ay açık kalacak, yaklaşık 6 milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Göbeklitepe'nin tanıtımı dünyada çok yankı uyandırdı. Biz hem tanıtım filmlerimizde hem dizi film sektörümüzde Göbeklitepe'yi ayrı işliyoruz. Dünyaya dizi film ihraç ederken Göbeklitepe görüntüleriyle de farklı bir hava yakaladık. Dünya genelinde ilgi hayli artmış durumda. İnşallah daha güzel günleri göreceğiz."

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