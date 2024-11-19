Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Operasyonda, 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 11 şarjör ile 517 mermi ve 93 gram kenevir tohumu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.​​​​​

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.