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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:15
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

        Operasyonda, 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 11 şarjör ile 517 mermi ve 93 gram kenevir tohumu ele geçirildiğini belirten Şıldak, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.​​​​​

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