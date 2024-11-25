Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:12 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        İbrahim Yağma (50) kırsal Ekinyazı Mahallesi civarında yolun karşısına geçmeye çalışırken henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Yağma, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        7 çoban tipiye yakalandı, biri hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        ABD'de stagflasyon tehlikesi olabilir
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        “Ukrayna'nın doğu cephesi düşebilir”
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da operasyonda ele geçirilen 20 saka kuşu doğaya salındı
        Şanlıurfa'da operasyonda ele geçirilen 20 saka kuşu doğaya salındı
        Yağışların gecikmesi Şanlıurfa'da hububat ekim takvimini değiştirdi
        Yağışların gecikmesi Şanlıurfa'da hububat ekim takvimini değiştirdi
        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
        Şanlıurfa türküleri kitaplaştırıldı
        Şanlıurfa türküleri kitaplaştırıldı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfalı 69 yaşındaki bakır ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor
        Şanlıurfalı 69 yaşındaki bakır ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor