Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Yağma, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İbrahim Yağma (50) kırsal Ekinyazı Mahallesi civarında yolun karşısına geçmeye çalışırken henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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