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        Şanlıurfa'da kadına yönelik şiddete karşı etkinlik düzenlendi

        Şanlıurfa'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:25
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        Şanlıurfa'da kadına yönelik şiddete karşı etkinlik düzenlendi
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        Şanlıurfa'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 11 Nisan Spor Salonunda düzenlenen etkinlik, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtımıyla başladı.

        Farklı meslek gruplarının uluşturulduğu masalarda bir araya gelen kadınlar kendilerini tanıtarak, uygulama hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Polis Memuru Ahmet Burak Çolak, etkinlikteki konuşmasında, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadının sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        25 Kasım tarihinin aynı zamanda bir farkındalık, mücadele ve umut günü olduğunu ifade eden Çolak, "Kadınlara yönelik şiddet sadece bireyleri değil toplumun vicdanını ve geleceğini yaralayan bir insanlık suçudur. Bu suç karşısında sessiz kalmak o yarayı derinleştirmekten başka işe yaramaz. Şiddet sadece fiziksel bir darbe değildir. Şiddet bir kadının hayallerini kısıtlayan, özgürlüğünü elinden alan, onu sessizliğe ve karanlığa makhum eden her türlü davranıştır." dedi.

        Konuşmanın ardından törene katılan kadınlar voleybol maçı yaptı.

        Törene İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Rifat Tamer Aksoy, STK temsilcileri ve kadınlar katıldı.

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