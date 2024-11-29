Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da babasını silahla yaralayan çocuk yakalandı

        Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını silahla vurarak yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 00:17 Güncelleme: 29.11.2024 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da babasını silahla yaralayan çocuk yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını silahla vurarak yaraladı.

        Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde H.K. (16) ile babası H.K. (37) arasında bir tekel bayisinde tartışma çıktı. Babanın, oğlu H.K'ye tokat atması üzerine eve giden çocuk aldığı tabancayla tekel bayine dönerek, burada babasına ateş açtı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan baba H.K. ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mücadele oynanıyor!
        Mücadele oynanıyor!
        Beşiktaş'ta kabus sürüyor!
        Beşiktaş'ta kabus sürüyor!
        G.Saray Hollanda'dan puanla döndü!
        G.Saray Hollanda'dan puanla döndü!
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!
        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
        İki otomobil çarpıştı! Karı koca öldü
        İki otomobil çarpıştı! Karı koca öldü
        Narin davasında yeni gelişme! O görüntüler de dosyaya eklendi
        Narin davasında yeni gelişme! O görüntüler de dosyaya eklendi
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        Lübnanlılar evlerine döndü
        Lübnanlılar evlerine döndü
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Florya arazisine dev talip
        Florya arazisine dev talip
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'daki Kızılkoyun Nekropolü'nde kazı ve restorasyon çalışmaları sür...
        Şanlıurfa'daki Kızılkoyun Nekropolü'nde kazı ve restorasyon çalışmaları sür...
        Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Onur öldü; kaza kamerada
        Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Onur öldü; kaza kamerada
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 200 kilogram tavuk eti ele ge...
        Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 200 kilogram tavuk eti ele ge...
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı