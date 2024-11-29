Şanlıurfa'da babasını silahla yaralayan çocuk yakalandı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde H.K. (16) ile babası H.K. (37) arasında bir tekel bayisinde tartışma çıktı. Babanın, oğlu H.K'ye tokat atması üzerine eve giden çocuk aldığı tabancayla tekel bayine dönerek, burada babasına ateş açtı.

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