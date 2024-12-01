Stat:11Nisan
Hakemler: Batuhan Kolak, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç
Şanlurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Fatih Eren, Kayode, Hasan Hüseyin Acar, Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Begic (Dk. 70 Forsel) Cuma Menzile (Dk. 46 Atakan Aybastı) Ahmet Gökbayrak (Dk. 73 Ofosu)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Kaan Yıldız, Caulker, Arda Şengül, Ali Dere, Camara, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 86 Recep Taşbakır) Görkem Bitin, Dembele (Dk. 77 Togui) Erkam Develi, Rroca (Dk. 77 Orhan Nahırcı)
Gol: Dk. 60 Dembele, Dk. 63 Rroca (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kart: Dk. 15 Fatih Eren, Dk. 30 Mehmet Coşkun (Şanlıurfaspor), Dk. 14 Görkem Bitim, Dk. Arda Şengül (Ankara Keçiörengücü)
ŞANLIURFA
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