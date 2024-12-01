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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:09 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:09
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:11Nisan

        Hakemler: Batuhan Kolak, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç

        Şanlurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Fatih Eren, Kayode, Hasan Hüseyin Acar, Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Begic (Dk. 70 Forsel) Cuma Menzile (Dk. 46 Atakan Aybastı) Ahmet Gökbayrak (Dk. 73 Ofosu)

        Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Kaan Yıldız, Caulker, Arda Şengül, Ali Dere, Camara, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 86 Recep Taşbakır) Görkem Bitin, Dembele (Dk. 77 Togui) Erkam Develi, Rroca (Dk. 77 Orhan Nahırcı)

        Gol: Dk. 60 Dembele, Dk. 63 Rroca (Ankara Keçiörengücü)

        Sarı kart: Dk. 15 Fatih Eren, Dk. 30 Mehmet Coşkun (Şanlıurfaspor), Dk. 14 Görkem Bitim, Dk. Arda Şengül (Ankara Keçiörengücü)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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