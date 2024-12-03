Deprem bölgesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kursiyerlerce hazırlanan el işi ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Engelliler Koordinasyon Merkezi Salonu'nda devam eden etkinlikte konuşan Vali Hasan Şıldak, engellilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan programda, özel öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı, öğrenciler gösteri yaptı.

Öte yandan, Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği üyeleri de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, etkinlikte yaptığı konuşmada, hayallerinin, her bir vatandaşa eşit şehir hakkı sunabilmek ve tüm engelleri ortadan kaldırabilmek olduğunu söyledi.

Engelli bireyler için yapılan iyileştirmeleri sosyal yardım olarak görmediklerini, aksine mevcut bir hakkın teslimi olarak gördüklerini ifade eden Görgel, Türkiye'nin en fazla erişebilirlik belgesine sahip olan yerel yönetimi olduklarını belirtti.