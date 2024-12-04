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        Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde nefes borusuna cisim kaçan öğrenci, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:04
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        Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde nefes borusuna cisim kaçan öğrenci, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Giyimli İlkokulu'nda bir erkek öğrencinin boğazına cisim kaçtı. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden bir öğretmen, Heimlich manevrasıyla cismi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

        Öğretmenin öğrenciye müdahalesini, güvenlik kamerası kaydetti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk yardım bilgisi ve hızlı müdahalenin önemine dikkati çekerek, öğretmeni tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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