Şanlıurfa'da boğazına cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk yardım bilgisi ve hızlı müdahalenin önemine dikkati çekerek, öğretmeni tebrik etti.

Giyimli İlkokulu'nda bir erkek öğrencinin boğazına cisim kaçtı. Öğrencinin nefes alamadığını fark eden bir öğretmen, Heimlich manevrasıyla cismi çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.

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