Şanlıurfa'da kadının boğazına saplanan iğne ameliyatla çıkarıldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kadının boğazına saplanan iğne, ameliyatla çıkarıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kadının boğazına saplanan iğne, ameliyatla çıkarıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, başörtüsünü takarken boğazına iğne saplanan 25 yaşındaki Z.İ, Birecik Devlet Hastanesine başvurdu.
Radyolojik incelemeler ve klinik değerlendirmeler sonucunda, 3 santimetrelik iğnenin boğaz bölgesinin derinliklerine doğru ilerlediği tespit edildi.
İğne, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Ameliyat sonrası süreci sorunsuz atlatan hasta taburcu edildi.
Doktor Rafet Yıldırım, bu tür vakaların nadir görüldüğünü belirterek, dikkatli olunması uyarısında bulundu.
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