Şanlıurfa'da kadının boğazına saplanan iğne ameliyatla çıkarıldı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, başörtüsünü takarken boğazına iğne saplanan 25 yaşındaki Z.İ, Birecik Devlet Hastanesine başvurdu.

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