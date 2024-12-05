Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bu arada antrenmanda sakatlanan Aly Malle'nin tedavisine başlandığı ve futbolcunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 11 Nisan Stadı'nda teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmayla tamamlandı.

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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