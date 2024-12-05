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        Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:43
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        Şanlıurfaspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre 11 Nisan Stadı'nda teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmayla tamamlandı.

        Bu arada antrenmanda sakatlanan Aly Malle'nin tedavisine başlandığı ve futbolcunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

        Şanlıurfaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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