Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Sınırda ele geçirilen 3 maymun yavrusu korumaya alındı

        RAUF MALTAŞ - Türkiye'ye yasa dışı yollarla bir kamyonetin kasasında sokulmak istenirken ele geçirilen 3 maymun yavrusu, Şanlıurfa'da korumaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınırda ele geçirilen 3 maymun yavrusu korumaya alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RAUF MALTAŞ - Türkiye'ye yasa dışı yollarla bir kamyonetin kasasında sokulmak istenirken ele geçirilen 3 maymun yavrusu, Şanlıurfa'da korumaya alındı.

        Habur Gümrük Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan kamyonette gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada, özel bölmeye gizlenmiş 3 makak maymunu yavrusu tespit edildi.

        Şırnak'taki durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa'da hizmet veren Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirilmesi üzerine maymun yavruları, Şanlıurfa'ya nakledildi.

        İki aylık olduğu belirlenen maymun yavruları, merkezde sağlık kontrolünden geçirilerek bakıma ve korumaya alındı.

        Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Özbay, AA muhabirine, Irak'tan getirilen maymunların kaçak yollarla gece yurda sokulmak istendiğini söyledi.

        Sağlıklarını tehlikeye atmamak için maymunların geceden merkeze getirildiğini belirten Özbay, şunları kaydetti:

        "Şu an sağlık durumları iyi. Kaçırılırken kafeste kalmalarından dolayı ufak tefek yaraları var. Onların pansumanları ve gerekli bakımları yapılıyor. Tedavileri yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne nakillerini sağlayacağız. Şu an için onlara çok iyi bakıyoruz. Muz, elma, armut ve diğer meyvelerle elimizle besliyoruz. Elimizden geldiğince korkmalarının önüne geçip şefkatle bakmaya çalışıyoruz.

        Bunlar genelde yurt dışından getiriliyor, birçok kaçak üretme çiftliği oluyor. Özellikle Irak ve benzer ülkelerde ve oradaki üretme çiftliklerinden ülkemize kaçak yollarla getirilmeye çalışılıyor bu hayvanlar. Biz hayvanlarının doğada olması gerektiğini savunuyoruz. Hayvanlar bu şekilde annesiz kalıyor. Mesela küçücük yavru maymunlar korku içerisinde kalıyor. O yüzden hayvan kaçakçılığının önüne geçmek için fark ettiğinizde lütfen bize haber verin."

        Öte yandan, kamyonetin sürücüsü M.Ö'ye 41 bin 817 lira idari ceza verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Güvenlik görevlisini rehin almıştı! Açığa alınmış uzman çavuş çıktı
        Tarihi "Kırk Merdiven" bağımlı mekânı oldu
        Tarihi "Kırk Merdiven" bağımlı mekânı oldu
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuk...
        Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuk...
        Şanlıurfa'da yıkım gerginliği
        Şanlıurfa'da yıkım gerginliği
        Haliliye'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor
        Haliliye'de toplanan bayat ekmekler sahipsiz hayvanlara yemek oluyor
        10. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı
        10. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı